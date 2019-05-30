驚悚！男未戴安全帽撞到突開車門 遭輾爆頭身亡

2019-05-30 10:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕停車開門一定要察看後方來車狀況！新竹縣竹北市一名侯姓男子將自小客車停在台一線路旁，開駕駛座車門準備下車時，與後方騎乘電動自行車、未戴安全帽的越南籍黎姓男子發生碰撞，黎男當場倒地後遭後方同向機車輾過頭部，雖緊急送醫急救，仍舊回天乏術。

警方調查，這起車禍發生在29日下午4點多，侯姓男子（34歲）駕駛自小客車，在竹北市中華路638號前路面邊線內（白線）停車熄火，不久侯男開啟駕駛座車門時，未戴安全帽的黎姓男子（23歲）騎乘電動自行車由中華路南往北方向外車道直行，直接撞上突開的車門，黎男當場倒地，結果遭後方同向騎乘機車的李姓男子（18歲）輾過頭部。

警方說，黎男雖立即經消防人員緊急送往東元醫院急救，仍在下午5點58分宣告不治。3方當事人經警方實施呼氣酒測及醫院抽血檢測，都沒有飲酒情事。黎姓男子現正由仲介公司協助後續聯繫家屬等事宜。

警方表示，道路交通管理處罰條例第56-1條第1項：「汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。」同法第276條因過失致人於死者，處2年以下有期徒刑、拘役或2000元以下罰金。從事業務之人，因業務上之過失犯前項之罪者，處5年以下有期徒刑或拘役，得併科3000元以下罰金。警方將侯男和李男皆依276條規定移送法辦。

竹北分局呼籲，車輛駕駛人或乘客開啟或關閉汽車車門應注意後方來車狀況；此外，駕駛車輛於道路行駛也應穿戴安全帽，以保自身安全，避免發生憾事。

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