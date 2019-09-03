今年猛賺1428萬元 台中市這支測速照相桿最賺錢...

2019-09-03 08:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕您被拍過嗎？台中市績效最高的測速照相桿是哪一支？中市警局交通大隊統計，位於國道三號沙鹿交流道，連接沙鹿區的中清路七段，是中市最「賺錢」的測速照相桿，今年1月初至8月底，總計拍到1萬1904件超速，以最低1200元罰鍰計算，為國庫賺到1428萬餘元，績效最差的則是北屯區太原路三段靠近台74快速道路的照相桿，平均每月拍不到3件。

交通大隊統計，今年1月至上月（8月）底，中市前三支「績效」最好的測速照相桿，第一名是設於沙鹿區中清路七段的雷達測速照相桿，拍攝方向是往沙鹿（下坡方向），此路段限速60公里，這支照相桿共拍得1萬1904件超速，以罰鍰1200元計算，今年1至8月就為國庫賺了1428萬4800元，平均每天拍到近50件超速，「日營業額」將近6萬元，交通大隊指出，主因在於此路段是坡度不小的長下坡，很多駕駛人略踩油門，就會超過限速。

第二名則是位於西屯區台灣大道四段，東海大學校門口附近，往中市市區下坡方向拍攝的雷達照相桿，此路段限速50公里，今年1至8月拍到超速1萬701件，賺入1284萬1200元，平均每天拍到44.6件，「日營業額」約5萬3000元，與第一名相似，這支雷達測速照相績效高之因，也是位於下坡路段，很容易超速。

第三名是設於南屯區中彰快速道路4.8公里的測速照相桿，這支測速桿有一特殊之處，就是拍攝位置不固定，會不定期「掉頭轉方向」，此路段限速80公里，今年1至8月共拍得5566件超速。

至於績效最差，堪稱食之無味、棄之可惜的「雞肋測速照相桿」，是位於北屯區太原路三段，往台74線快速道路方向拍攝的照相桿，1至8月僅拍到21件，平均每個月還不到3件，月收入僅3150元，主因是此路段車流量大，很難高速行駛，再加上設置已有一段時間，「很多駕駛都知道」，交通大隊強調，處罰不是重點，測速照相的目的，是提醒駕駛勿超速，十次車禍九次快，平安回家最重要。

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