專挑男學童性侵 台南「狼叔」再收押禁見

2019-09-02 22:00

〔記者王俊忠／台南報導〕有狼叔入侵台南校園，學生安全再受威脅！一名10歲男童小明（化名）曾在校園周邊超商遭陌生男子「上下其手」，家長發現後耐心詢問才得知兒子2年前早就遭到這名狼叔性侵，且狼叔甚至威脅小明「若說出去就要殺掉他」，家長6月報案後，狼叔一度遭羈押，但期滿後已獲交保。小明家長日前將此事向市議員林燕祝投訴並開記者會說明，檢警單位掌握狼叔涉案事證，今天再找到1位受害孩子、有新犯罪事證，檢方晚間訊後向法院再次聲押禁見獲准。

據了解，此狼叔以乾兒子在校就讀為由，經常在學校出沒，孩子都稱該名男子為「大叔」，大叔似專挑男童下手，常利用零食、手機引誘，把男童帶往校內廁所性侵，事後再以生命安全威脅孩童不能告訴家長，犯案時間恐長達2年。

今年6月19日，狼叔到校外超商再度對小明伸出狼爪，被家長當場發現，才得知寶貝兒子長期遭陌生男子猥褻，導致兒子長期做惡夢，家長得知後十分心痛向市議員林燕祝投訴。

家長哭訴，兒子前年在校園廁所被性侵後，始終不敢說，今年6月又在校內一處偏僻的大榕樹下再被性侵得逞，校方明知有陌生男子進出校園，卻從未積極處理，甚至讓狼叔跟著校外教學車隊一起出遊，不懂校方為何沒能事先防範？讓孩子受到傷害。

林燕祝表示，家長投訴後，她相當氣憤，初步掌握約有5名男童疑有類似受害情事，已要求相關單位儘速把案情查清楚，還給台南家長、小孩安心的校園空間。

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