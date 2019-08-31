「狼叔」交保趴趴走 南市教育局：應限制住居

2019-08-31 11:19

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市某國小一名男童，在校園遭校外人士「狼叔」性侵，並傳出至少3童受害。該案於6月底獲報後，檢方以被告有逃亡及串證之虞聲押獲准，但2個月期滿後再次聲押，卻未獲法院核准，而「狼叔」獲交保，引發在外趴趴走的疑慮，學童家長恐慌。對此，南市教育局表示，應該聲請對被告限制住居。

台南市教育局表示，該案後續會配合檢調作業協助偵辦，同時為了確保學童安全，除要求學校強化保全及請社區警力加強巡邏外，也籲請檢察官向法院聲請「限制犯罪嫌疑人住居」。

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