「狼叔」未起訴就交保在外趴趴走 南檢這樣說…

2019-08-30 23:16

〔記者王捷／台南報導〕台南市議員爆料，台南「狼叔」用零食引誘，向3名男童伸出狼爪，但狼叔羈押期滿，為何沒有延押、起訴？引起外界好奇，因為過去針對「矚目案件」，羈押期滿就會伴隨起訴，交由法院是否延續羈押，以免嫌犯交保後銷毀檢警未掌握的證據或逃亡，但「狼叔」案在議員爆料後，才讓這件檢警稱為「敏感案件」的性侵案曝光，還意外得知狼叔已經交保在外「趴趴走」，不過南檢指出，羈押要件已經消失，如果強硬羈押恐怕會衍生人權問題。

南檢指出，依據刑事訴訟法，「狼叔」當時是以串證與重罪兩要件才羈押獲准，但是在羈押兩個月過後，「狼叔」在串證疑慮上已排除，原本檢方是擔心狼叔與相關人串證，但是相關人檢方都已傳來訊問完畢，所以無法依重罪來作為唯一的羈押要件。

雖然羈押要件消除，但檢方由於申請的證據資料尚未回到檢察官手中，就已經羈押期滿，又還未到達起訴的階段，雖然檢方曾以刑事訴訟法101-1條預防性羈押中的「反覆實施犯罪」為由向法院聲請羈押，但未獲法院核准。

不過，如果一旦有新事證，也能作為羈押的條件。被問到議員爆料指稱「有多名受害者」是否屬於新事證？檢方指出，由於議員對「狼叔」的指控屬於傳聞證據，無法能夠確切證實是否屬於新事證，如果檢方強制羈押，也會另外引起人權的問題。

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