校園性侵3童竟交保／狼叔趴趴走 引恐慌

2019-08-31

南市指校安問題會懲處

〔記者萬于甄、蔡文居、王捷／台南報導〕台南驚傳「狼叔」入侵校園！10歲國小男童小明（化名）的家長指控，小明2年內在校內廁所、大榕樹下被狼叔性侵，今年6月發現後報案，認為校方早知大叔可疑，卻放任他進出校園，質疑「為何沒在第一時間通報？」全案迄目前至少有3童受害，狼叔遭法辦後雖曾收押，但2個月後即交保獲釋，引發家長恐慌，憂心狼叔趴趴走繼續犯案，家長向民代陳情時甚至下跪哽咽。

台南地檢署表示，6月底獲報，以被告有逃亡及串證之虞聲押獲准，2個月期滿後再次聲押，但未獲法院核准，全案尚未偵查終結。警方表示，初步清查約3名被害人，後續會與學校及相關單位加強橫向聯繫、巡邏訪視等勤務作為，呼籲家長及校方發現可疑人士在校園周邊逗留，應盡速通報警方處理。

台南市教育局指出，校園安全有檢討空間，後續會做必要懲處。教育局要求各校即日起延長警衛執勤時間到下午6時，校園除上學時段，其他時間僅留大門進出，每20分鐘巡視校園一次。位於台南市永康區的永信國小校方昨不願多談。

受害者控 校方放任他進出

據悉，狼叔以乾兒子就讀該國小為由，常在學校出沒，孩子們都稱呼他「大叔」。狼叔慣常利用買零食、玩手機等方式，把特定學童誘至校內廁所等處猥褻、性侵，事後以生命安全威脅不能說出去。

今年6月，狼叔在校園附近超商再度對小明伸狼爪，家長發現後追問孩子，追出兒子2年前就遭性侵，向警方報案；家長還發現狼叔曾開車跟著學校校外教學車隊出遊，昨向市議員林燕祝陳情。

拿零食引誘 犯行至少2年

家長哭訴，校方早就知道狼叔可疑，卻放任出沒校園，兒子因為害怕才長期不敢說，研判狼叔犯行至少2年以上。林燕祝表示，初步掌握約5名男童受害，已要求相關單位盡速查明案情。

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