自制力薄弱 給他緩刑機會也告吹

2019-09-02 10:17

［記者楊政郡／台中報導］22歲洪男前年涉嫌與未滿16歲女子性交，被女孩父母親知道提告，女孩法庭上為他求情，雙方也已經和解，法官判處4月徒刑緩刑2年，但交付保護管束期間未依規定報到、採尿，而有4次採尿呈毒品陽性反應，11次行文告誡不聽，情節重大，台中地檢聲請撤銷緩刑獲准，必須入監服刑。

據悉，洪男在2017年剛滿20歲，結交15歲「小琪」（化名），兩人發生2次性交行為，雖沒有違反「小琪」意願，但這屬犯罪行為，而在法庭上「小琪」也為他求情，也積極與小琪父母取得諒解，已以金錢賠償，法官願意給予緩刑，判處4月徒刑，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。

不料給他機會不懂把握，去年4月起交付觀護人室管束，觀護人要求他每兩週報到一次，除有8次無故未報到，其餘有4次經採尿，驗出有毒品安非他命陽性反應，而期間觀護人更行文告誡，希望給他機會來復驗，他都不予理會，向法院聲請撤銷緩刑宣告。

法官認為，受刑人屢未遵守觀護人報到要求，執行保護管束程序，未依命令完成尿液採驗程序，且期間經觀護人發函告誡，仍未見改善，再受刑人「自制力薄弱」，漠視法令禁制與刑罰處遇，在保護管束期間內已有4次採驗尿液送驗，均呈安非他命類陽性反應，已違反保安處分執行法，情節重大，准予撤銷緩刑宣告。

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