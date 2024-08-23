兄弟檔找女毒友偷工地35萬元電纜 拆監視器想躲查緝仍被拍到

儘管3人下手前拆除工地監視器，仍被警方找出蹤跡並且找到3人卸貨的畫面，今日宣告破案將3人依法送辦。 （記者鄭景議翻攝）

2024/08/23 15:29

〔記者鄭景議／台北報導〕54歲的賴姓男子與其49歲的弟弟，曾為台北市文山區景福街工地的工人，兩人因染上毒癮缺錢花用，日前找上41歲石姓女友人一起盜竊工地電纜，3人共竊走40捆電纜，工地損失估計約35萬元，警方獲報後展開調查，儘管3人下手前拆除工地監視器，仍被警方找出蹤跡並且找到3人卸貨的畫面，今日宣告破案將3人依法送辦。

文山二分局警方調查，賴姓兄弟過去就在北市文山區景福街一處工地上班，因故離職後，因本身就有毒癮，缺錢買毒，就對過去上班的工地動起歪腦筋，想盜竊電纜變賣。

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兩人找上因吸毒認識的石姓女友人，3人深夜開著租來的白色轎車前往工地犯案，共竊走40捆價值共新台幣35萬元的電纜，臨走時為了躲避警方查緝，還拆除工地所有監視器。

警方獲報後展開追查，因工地監視器全被拆除，警方研判犯人熟知工地環境，應該是熟人所為，排查工人身分並加大監視器調閱範圍後，鎖定賴姓兄弟檔及石女涉有重嫌，本月前往賴姓兄弟位於南港的住處及石女位於內湖的住處逮人。

警方還在賴姓兄弟及石女的住處搜出毒品安非他命及吸食器等物，3人到案後也坦承犯案，警方詢後依加重竊盜及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

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