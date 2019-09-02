烘吹男嬰臀腿疏忽灼傷 菜鳥護理師與月子中心被判

2019-09-02 00:26

〔記者王俊忠／台南報導〕出生僅3週的陳姓男嬰與母親入住台南市溫馨產後坐月子中心，2016年10月1日，呂姓菜鳥護理師疏忽、拿吹風機長時間吹烘男嬰臀部，致男嬰臀部、大腿、生殖器受有大面積2度灼傷。台南高分院判護理師與坐月子中心要連帶賠償50萬元給男嬰；男嬰父母也可向護理師與坐月子中心各連帶求償10萬元精神慰撫金。

刑事部分，台南高分院依業務過失傷害罪判呂姓護理師4個月徒刑、得易科罰金，此案還可上訴。

二審民事判決指出，男嬰的陳姓父親於2016年3月底與林姓女子經營的產後坐月子護理之家簽約訂房，同年9月間，陳父的妻子（陳母）生下1名男嬰，陳男初嚐為人父親喜悅，9月12日讓兒子與妻子一起住進坐月子中心。

同年10月1日，坐月子中心1名甫入職場的呂姓護理師拿吹風機吹烘男嬰臀部時，疏於注意時間，竟長時間過度吹烘、造成男嬰臀部、大腿與生殖器等處有大面積的2度燙傷（共約占身體表面積的10％）。

男嬰父母控訴，坐月子中心林姓女董座獲報後違反「沖、脫、泡、蓋、送」的燒燙傷處理原則，竟要護士拿冰塊放入水盆、把男嬰燙傷位置浸入冰水冷敷，造成傷口2次傷害。男嬰所受傷害日後需植皮、手術、交通等費用要求償3百萬慰撫金；他們父母也要各求償1百萬元慰撫金。

林姓女董座與護理師主張，依成大醫院鑑定意見，即使動手術也不過2、30萬元，男嬰與父母求償金額太高。

二審合議庭囑託成大醫院鑑定認為男嬰適合於3歲後再做2至3次的手術，費用約30萬元；護理師對男嬰造成傷害相當自責，事後與女董座很用心照顧補償男嬰，認定慰撫金以20萬元為適當，判男嬰可求償手術費、慰撫金共50萬元。男嬰父母對兒子所受傷害也蒙受重大打擊，各自可求償10萬元慰撫金，全案還可上訴。

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