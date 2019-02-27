寶寶臍動脈感染超級病菌 家長控月子中心推託責任

2019-02-27 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕今日高雄1名母親在爆料公社發文，去年底，她在高雄1家知名的月子中心坐月子，院方涉嫌照護疏失，寶寶在出生第21天，被確診臍帶感染超級細菌，而且是最嚴重的抗藥性金黃色葡萄球菌（ORSA），總共打了14天抗生素。月子中心卻否認疏失，將職責推給轉診後的大醫院。

1名來自新加坡的台灣媳婦，在社群網站上發文，她在高雄某家婦產科產下1名女寶寶，不料，院方在孩子出生第3天竟抱錯嬰兒給媽媽，當下她感到非常錯愕。然而，轉到該家醫院月子中心時，離譜的事情卻又接著發生，她發現寶寶肚臍有紅腫現象，告知月子中心護理師，但得到的回應是尿布摩擦。兩天後，院方醫師告知他們，請自行將孩子轉到大醫院。送醫急診當天，月子中心還推托是寶寶臍尿管問題造成發炎，並不是月子中心照顧疏失，甚至在下午致電催促結算費用。

轉診後的第7天，醫院醫師確診，寶寶是臍動脈發炎感染而非臍尿管，但感染的細菌為抗藥性金黃色葡萄球箘，是一種超級病菌，且需打14天最強的抗生素萬古黴素。讓這名母親控訴月子中心不但失職，並且毫無道歉誠意。

《東森新聞》報導，月子中心否認造成孩子的感染，指其他嬰兒並無異狀。該月子中心的醫院護理部主任表示，孩子轉診後，隔天母親便不告而別，他們有致電關心寶寶，並告知費用部分不急，等寶寶康復再處理，可能是媽媽誤以為是在催討費用。

這名母親在看完月子中心的回應後，稍早於社群網站，再度更新回覆，她表示沒有不告而別，並依照程序歸還鑰匙，「櫃檯人員還親自送我們到停車場看我們離開」。

網友紛紛暖心留言「辛苦了祝寶寶早日康復，媽咪也要多休息照顧身體才有力氣照顧寶寶，月子中心真的太惡劣了」、「身為台灣人感到好抱歉，對不起我們居然有這樣的台灣人，希望寶寶早日康復」、「小寶寶這麼小就經歷這些事，好心疼，早日康復喔」。

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