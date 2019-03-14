女嬰臀部疑遭二度灼傷 家屬控訴月子中心

2019-03-14 13:21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕位在桃園市蘆竹區的某連鎖月子中心，驚傳疑似虐待一名1個半月大的女嬰，造成女嬰屁股二度灼傷，目前仍在加護病房觀察。桃園市政府衛生局今天獲報立即派員前往調查。

女嬰母親在臉書po上女嬰屁股灼傷照片，畫面觸目驚心，她控訴，該月子中心算是桃園知名連鎖，不解為什麼業者到目前都無法解釋孩子嚴重燙傷原因，也無法提供監視器畫面給家屬及警方。

女嬰母親指控，月子中心當下覺得是尿布疹，只幫女兒擦尿布疹藥膏及凡士林，表示自己雖然沒有護理師背景，但也知道是沖脫泡蓋送，質疑該月子中心護理師沒有專業認知。

院方初步診斷為尿布疹 衛生局介入調查

對此，桃園市衛生局表示，今天獲報後即派員前往，經查該機構護理紀錄，該名女嬰於2月20日入住該機構，入住時屁股有些微紅，該機構當時以進行乾燥處理。另查閱醫師巡診紀錄均顯示無異常。

桃園市衛生局說，該機構至3月12日傍晚5點多幫女嬰換尿布並無異常，到晚上8點洗澡時發現臀部泛紅起水泡通知醫師，初步診斷為尿布疹。由於與目前醫院臨床診斷並不一致，衛生局已要求機構調閱相關監視器資料及紀錄，作進一步釐清。

桃園市衛生局表示，依據護理人員法規定護理人員執行業務時，遇有病人危急，應立即連絡醫師，但必要時，得先行給予緊急救護處理，若從事危害人體健康等不正常業務，將可依法開罰。

桃園市衛生局指出，該機構於2015年5月開業，可收置產婦及嬰兒床各15床，過去未查有相關行政處分。

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