女騎士突「高雄式左轉」慘！遭汽車攔腰撞上送醫還主肇責

2019-09-01 10:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名李姓女騎士今晨0點47分許，行經新興區五福二路、復興二路口，突然左轉來了個「高雄式左轉」，逆向行駛與原方向垂直的車道，遭原車道對向自小客車撞上，李女手腳擦挫傷及肩膀疑似骨裂，所幸沒有生命危險，雙方酒測均無酒駕狀況。

新興分局五福二路派出所今晨獲報，指五福二路與復興二路口發生交通事故，巡邏警組立刻前往，現場發現一輛自小客車與重機車發生碰撞，救護人員到場後將騎士送大同醫院診治，手腳擦挫傷及肩膀疑似骨裂，無生命危險，另警方於現場實施交通管制，並通報交通分隊到場處置。

警方初步查察，自小客車駕駛鍾女（27歲）行駛復興二路（北向南）直行時，與騎乘重機車復興二路（南向北）左轉五福二路發生碰撞，經對駕駛實施酒精濃度檢測，均無酒駕狀況，經調閲路口監視器，初步發現李姓女騎士違規左轉，逆向行駛另一車道，鍾女發現時已煞車不及，攔腰撞上。

全案交由交通分隊做現場測繪處理，詳細事故原因仍待後續交通事故鑑定、釐清。

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