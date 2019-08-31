嘉義警匪對峙》人形軍火庫持槍「喀喀」 談判小隊長：整個心揪緊

2019-08-31 20:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕40歲殺人未遂通緝犯陳志明坐擁大批槍械，昨在嘉義縣民雄鄉租屋處開40、50槍、扔擲20顆爆裂物，嘉義檢警部署大批警力後，一度決定要攻堅，陳嫌更不斷嗆聲要跟警方「同歸於盡」，幸好警方與陳嫌的民間友人共同心戰喊話、安撫情緒，讓他主動將大批槍械交給水上分局偵查隊小隊長張永龍，自願讓警方逮捕，化解一觸即發的火拚危機。

張永龍從警30年，擔任刑事17年，今天他接受訪問，回憶當時與陳志明面對面，看到陳俐落的拿起槍枝，發出「喀喀」聲響，雖知道是「清槍」不是「上膛」，心仍整個揪緊，「曾策動許多犯人交出槍枝，但還是第一次看到嫌犯在眼前做出這種動作」。

張永龍說，陳志明據傳逃亡至嘉義地區躲藏，他獲指示偵辦，數月來透過友人間接聯繫上陳，兩人雖未見面，但間接互動過程已有信任基礎。

陳志明昨因誤會警方要逮人而開槍，與警方對峙到中午時，他致電嘉義聞人陳盈達，並找水上鄉民代表王勇安、友人黃明堂聯繫張永龍；過程中王勇安、黃明堂等不斷安撫陳的情緒，陳則表示欠張人情，要交槍給張。

張與陳嫌通上電話後，陳嫌頻說警方若攻堅，「阮身上很飽（指火力強），就同歸於盡」，並表示挺老大卻受委屈，想要報仇，張永龍向陳強調，命要留下來才能說出真相，若拚下去，妻小面對的是「老公和爸爸的屍體」，還要受大眾指責，苦勸他不要亂想，電話中陳嫌情緒已稍微緩和。

此時檢警已部署大批警力，正要攻堅，張永龍緊急聯繫告知有機會談判，避免流血衝突；到場後，檢警討論決定由張永龍、黃明堂、陳盈達3人到現場與陳志明協商，陳嫌先清槍後從門內交出大批槍械給張，又拿車輛鑰匙給張，讓張到車上取槍；黃明堂留在門旁，陳盈達在屋內安撫陳嫌，表示會照顧他的妻小，後來陳嫌要求刑事局中部打擊犯罪中心第六大隊第四隊隊長許忠彥到場，再一同走出，結束對峙。

嘉義警方派出警力108人到場部署，最後統計從現場起初短槍11支（含彈匣）、長槍2支（含彈夾）、子彈共537顆、爆裂物8個、彈夾47個、防彈衣1件等，陳嫌火力驚人，有如「人形軍火庫」。

王勇安說，嘉義警方先部署警力阻斷陳志明逃逸路線，避免陳攜槍逃出而傷及無辜；在場指揮的嘉義縣警局局長廖宗山與檢察官姜智仁決定要攻堅還是談判，攻堅要承擔警員恐傷亡的後果，談判要承擔若遭設計，警察與民眾恐成人質的窘境，指揮官能研判情勢做出正確決定，阻止一場差點發生的火拚，無人受傷，決斷力令人敬佩。

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