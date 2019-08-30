餵食患者噎死 護理師沒發現被起訴

2019-08-30 12:27

［記者楊政郡／台中報導］台中市烏日區「信和精神護理之家」陳姓負責人，為一名蔣姓躁鬱症患者餵食，竟發生一塊3乘2（公分）的麵筋卡在呼吸道開口，已經噎到，產生呼吸困難及僵直抽搐，專業的陳姓護理師未查覺，雖送澄清平等醫院急救但到院前已死亡，經法醫解剖就是「噎到」窒息死亡，檢察官依過失致死起訴陳護理師。

起訴書指出，「信和精神護理之家」陳姓負責人，擁有專業護理師證照，而蔣姓患者患有燥鬱症等多重心理疾病，且去年8月身體出現諸多不適，理應更加留意及小心，避免發生意外，同月16日上午7時許陳女在餵食蔣婦早餐之際，連同藥物與粥糜混合後餵食，而餵第一口後，蔣婦即有反胃吐出舉動，不願開口再進第二口。

此時陳護理師卻是一副要吃不吃隨便你的心態，離開轉往服務其他病患，約3至5分鐘後有旁人在喊出事了，陳護理師才發現蔣婦異狀，也未即時查覺蔣婦是噎到，呼吸困難、身體僵直抽搐，如果能判斷是噎到，採用「哈姆立克急救法」，也許能立即排除，雖然緊急送醫急救，但到院前已死亡，當天上午9時許即宣告死亡。

陳護理師供稱，餵她第一口是粥糜配料，早餐配有炒蛋、青菜、豆棗、麵筋等，當時確實沒注意她吃進去的東西有無全部吐出來，而當發現蔣身體僵直，呼吸困難，沒想到可能是噎到，就直接送醫了。

法醫解剖發現死者喉頭有一塊3乘5（公分）的麵筋卡在呼吸道開口，周圍有灰色性分泌物，造成窒息，死亡原因為食物嗆入阻塞呼吸道，還有完整麵筋存在喉頭。

被告應注意而未注意，理應注意死者咀嚼情形，即早發現是食物噎住，隨即採取適當急救方式等，當可避免死亡發生。

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