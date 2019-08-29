前老闆宴請強舌吻、襲胸 美豔女秘書機智脫逃、逮他賠償

2019-08-29 06:15

［記者楊政郡／台中報導］53歲周姓前雇主覬覦剛離職的25歲秘書「阿婉」，藉口宴請吃飯，及幫忙搬酒，將她載到其住處，表達追求之意，3次強勢舌吻，且擁抱撫摸胸部及下體，她明確拒絕，還是再三侵犯，「阿婉」從周某住處車庫落荒逃出，周男口頭上不認罪，但已賠償和解，台中地院依強制猥褻判8月徒刑，須入監，可上訴。

判決書指出，從事貿易的周男，是「阿婉」前雇主，去年4月離職另行就業，同年5月23日午休時間至公司找前同事吃飯，遇見周老闆，2人寒喧後，她感謝其周男2年來的照顧，心存感激，周男也吐露喜歡她的心聲，當晚就邀她吃飯，但「阿婉」事後以簡訊婉拒，周男繼續獻殷勤，把女兒也拉去吃飯，再邀改日聚餐，「阿婉」就同意了。

同年5月27日中午飯後，周請她幫忙到朋友住處搬酒，當晚各類酒搬到周男住處歸位後，周要求幫他補習英文，突然塞3千元給她，說讓她日後搭計程車來上課必較安全，「阿婉」拒絕，還是應塞進她手裡，此時突然抱過來舌吻她嘴巴、臉頰及脖子約30秒，抵抗掙扎無效，明確說不要，周男說：「你不要生氣」、「我很喜歡你」。

「阿婉」藉口肚子餓轉移現場氛圍，起身時周男又再次舌吻（約30秒），還一邊把手伸入內衣、裙子內，撫摸胸部、臀部等私密處，「阿婉」感受到周有生理反應，佯稱她生理期來，且肚子很餓，周男更用力抱住她且說：「抱緊我，你知道我有多喜歡這樣嗎？」，兩人一起到地下室車庫，周又不顧她拒絕再次舌吻（約30秒）、擁抱，還說：「不要生氣」、「妳知道我之前在公司就最疼妳了，很喜歡妳」等語。

到車庫旁「阿婉」拉開車門將上述3千元現金丟入車內，拿了自己包包往外跑，倉皇從車道逃離，然後廣傳EMAIL給前公司所有同事，告知遭周男侵害，並報警處理。

周男坦承3次舌吻但否認有摸下體及隱私部位，法官則認為，被告警訊及偵訊中細節證述歷歷，甚為詳盡，倘非親身經歷見聞，豈有證述如此一致，且鉅細靡遺。

「阿婉」說被告3次強吻，她一再表明不願意，表現很生氣，周男頻頻叫她不要生氣，她已經明確傳達不願意的訊息。

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