按摩解開女顧客內衣 抓胸摸下體判刑7月

2019-08-26 14:50

〔記者王定傳／新北報導〕新北市板橋區一間國術館59歲陳姓負責人，去年8月間，替小翠（化名）推拿按摩時，竟偷偷解開她的內衣抓胸，還摸臀部及下體，被害者崩潰報案，新北地院審理後依強制猥褻罪，判決陳男7個月徒刑，可上訴。

檢警調查，去年8月3日，小翠與男友一行人前往國術館推拿按摩，陳男卻趁單獨替小翠按摩時，偷偷解開她的內衣釦環，把手伸入內褲撫摸臀部，後來又趁小翠仰躺、按摩脖子、鎖骨之際，撫摸她的乳頭。

小翠原本心想：「大家都在，沒有想到太多」不料，陳男仍不罷手，竟隔著覆蓋在小翠身上的薄毯，以手搓揉她的陰部，小翠仍因誤認陳男是在推拿按摩，不敢即時出言反對或抗拒。

小翠返家後神情怪異，其男友追問後，小翠情緒崩潰痛哭失聲，小翠男友認為陳男應不是初犯，決定把經過PO上爆料公社，有記者見到文章聯繫後建議2人應報警處理，小翠因此決定報案。

審理時，陳男否認犯行，辯稱可能是按摩過程中，小翠掙扎扭動不慎碰觸，合議庭不採信，斥責陳男不知尊重小翠身體自主權與性自主意願，竟以詐術壓制小翠性自主意思，違反她的意願強制猥褻得逞，非但侵害其性自主權，更使被害者身心嚴重受創，造成心中難以抹滅陰影，判刑7月。

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