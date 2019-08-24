「你鳥很大」色狼猥褻13歲少年 賠30萬換緩刑

2019-08-24 00:34

［記者楊政郡／台中報導］蔡男去年2月到某國中操場打籃球，心儀一名上場打球的13歲少年，少年上廁所他站一旁說「你鳥很大」，然後擋廁所門口，強拉下少年鬆緊外褲及內褲，一手套弄少年「小鳥」，一手在後抓捏小屁股，還抓少年的手來幫自己打手槍，少年返校後告知同學，輾轉告知導師，審理期間蔡男賠償30萬和解換緩刑，法官依對未滿14歲男子犯強制猥褻罪判1年10月徒刑，緩刑4年。

判決前蔡男僅支付10萬元，為了保障蔡男確實如期支付其餘賠償款，法官在主文中諭令緩刑期間付保護管束，並應依調解筆錄所載內容履行賠償義務，一但未履行賠償，得直接進行民事強制執行名義，且情節嚴重檢察官得聲請撤銷緩刑宣告，有這一條諭令，被告應該會乖乖拿錢出來。

台中地院判決書指出，蔡男在去年2月間到西區某國中，與被害少男一起打籃球而認識，兩人互加臉書及Line好友，還相約於2月25日上午再過來一起打球。

當天在籃球場上打到一半，蔡吆喝上廁所一聲，與被害少男一起去上廁所，排排站在小便斗前，蔡說「你鳥很大」，又擋住廁所門口，突然出手拉下少男的鬆緊帶外褲及內褲，又拉進廁所內，未經同意，一手握少男性器官抽動、一手抓捏他的小屁股，又強拉少男的手為他打手槍，強抱頭部及親吻臉頰，過程長達10餘分鐘。

少男藉口要出去打球，才讓他離開返回球場，還喝令他在球場等他。少男因受驚嚇感到害怕，不敢停歇立即返家，翌日向同學吐露上情，轉知導師，此案才曝光。

被告坦承犯行，又無前科紀錄，審理期間積極與被害人家屬取得和解，願以三期賠償30萬元，法官同意給予減刑判1年10月，並給予緩刑機會。

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