議員指魏應充「販售動物屍油」不起訴 頂新將再提告

2019-08-28 23:54

〔記者黃捷／台北報導〕國民黨籍台北市議員李柏毅今年3月在臉書上發文，指頂新董事長魏應充「將動物屍油製作沙拉油販售」，遭魏控告妨害名譽，但台北地檢署查閱劣油案判決書後，認定李是合理評論處分不起訴。頂新今獲悉結果後表示遺憾，將聲請再議，提告到底。

頂新今聲明指出，目前在最高法院審理中的越南大幸福油案，當初使用的油品均為食用油等級，出口時有越南的清倉證明與合格檢驗報告、進口過程原料油也經食藥署抽驗合格，且繳交20%的食用油關稅給政府。

頂新表示，一、二審法院審理時的爭點，在於這批油是否符合安全衛生標準以及相關證據是否有法律效力，起訴與判決書不曾提及餿水油、回收油與廢油等字眼，台中高分檢主任檢察官李慶義也曾在刑事審判程序中表明所有證據與起訴書均未稱頂新使用餿水油、回收油與廢油。

頂新強調，上述資訊均為公開可查詢的資料，李柏毅卻仍以動物屍油製沙拉油等荒謬言論毀謗魏應充，難謂沒有惡意，委任律師在收到不起訴處分書後將聲請再議，針對此不實惡意言論提告到底。

頂新強調，魏應充一向與人為善，不願與社會對立，但近6年來，地溝油、回收油等不實言論四起，導致偏見與誤解深植人心，為避免以訛傳訛，頂新未來將針對不實言論，採取必要法律行動一一澄清事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法