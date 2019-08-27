補教名師在小三家中風 16年婚外情才曝光！

2019-08-27 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕補教界一位孫姓名師成婚40多年，近年來常以「幫學生補習」為由深夜外出，甚至2016年被發現在小三家中風。孫男的婚外情曝光後，胡亂指控妻子經常對其家暴，並將他趕出家門，希望法官判處離婚，但孫男的子女出庭替母親作證，還拿出小三的情書與簡訊打臉父親，最終孫男遭法院判敗訴收場。

根據《聯合報》報導，孫男表示，他2016年因中風住院，太太還追到醫院打人，出院後他被趕出家門，只得搬回老家與90歲的老母親同住；對於孫男的指控，其妻在出庭時駁斥指出，「孫男外遇才是婚姻破裂的主因，他2016年在小三家中風發作，隔天惡化才打電話叫兒子去處理，兒子到場時還看到小三在親孫男」。

此外，孫男的妻子還拿出「家中找到小三寫給孫的情書」，經法院調查後發現，信中內容多為男女床笫間的情事。孫男的子女出庭時也替母親作證，他們都曾看過小三寫給父親的情書，內容有寫道「16年的感情就這樣算了」；此外，孫男的子女也收過小三傳給他們的簡訊，內容寫著「他離婚跟我沒有關係」、「我其實沒有要結婚」等字句。

針對情書的內容，孫男對法官表示，「自己在補習班很有名，小三要怎麼寫我沒辦法」；小三則辯稱，「書信是言情小說內容，將來要出書賣給少男、少女」。最終法官研判雙方的證詞矛盾不予採信，並認為孫男與小三的婚外情已逾越已婚人士的交往分際，對婚姻破裂須負大部份責任，因此依法不得訴請離婚，加上孫妻本身也不願離婚，最終法院判孫男敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法