純車損小事故報案有撇步 警簡訊教戰SOP

2019-08-27 14:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕即日起台北市發生交通事故，除立即打110報警外，若在「車能動、人沒事」情況下，可在警方到場前先在事故後方適當距離擺設故障標誌，拍照定位後儘快移置車輛，避免發生後方來車追撞或影響交通情形。

本月26日起，台北市警局受理交通事故報案，會同時發送簡訊給報案人，提醒無死傷僅單純財損交通事故報案人，可先利用智慧型手機拍下事故現場全景與撞擊部位後，將車輛移置路邊不影響交通處；信義分局統計26日當天即發送25封簡訊給報案人，報案人收到簡訊多能依指示迅速拍照排除，事後提供警方後續處理。

信義分局統計，光信義區轄內每年有約5千件單純車損事故，若交通事故發生於車流量大之交通幹道或上、下班交通尖峰時段，事故車輛停留現場未能即時排除，恐衍生後方來車二次追撞，或造成交通壅塞影響警方到場速度。

台北市警方受理車禍報案時，會即時「發送簡訊」並附有圖例示範網路連結，提醒發生單純財損無死傷之交通事故報案人，初步處理拍照、錄影5原則，包括「放置故障標誌」、「拍攝全景、含標線」、「拍攝碰撞點、車損部位」、「儘速將車移至安全地點」和「拍攝及移車全程注意安全」。

警方指出，現今科技進步，智慧型手機兼具照相及錄影等功能，「標繪」不再侷限以畫線方式定位，透過手機照相或錄影即可記錄車輛位置及現場痕跡等證據，也可達標繪功能與目的，台北市警局運用交通事故報案系統立即回覆功能，教導民眾現場如何正確拍照錄影、保存證據，且可降低發生二次事故風險，並快速紓解車流壅塞。

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