新北大專院校周邊事故多 監理所列10大危險路段

2019-08-21 14:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北區監理所統計108年第1季新北市大專院校周邊500公尺內交通傷亡事故共441件，並以此分析出18至24歲騎乘機車發生傷亡事故件數前10大路段，經分析事故排名最危險的路段為板橋文化路附近，事故原因以駕駛人未注意車前狀況最為常見，占79%，其他包括未依規定讓車、左轉彎未依規定、未保持行車安全距離（或間距）等，提醒年輕機車騎士多注意。

新北市發生傷亡前十大路段，其次依序為板橋文化路、板橋漢生西路、板橋南雅南路、林口粉寮路、蘆洲三民路、泰山泰林路、淡水水源路、中和華新街、泰山明志路及土城四川路，附近均有大專校院，而且許多學生以機車代步通學。

台北監理所長王在呂說，排名最危險的板橋文化路附近有32件，其中屬機車事故就高達29件，占所有車種90%，機車事故中以年齡層區分，18至24歲傷亡事故件數高達15件，占所有年齡層逾51%，進一步分析事故發生原因多與機車騎士未遵守交通安全規則有關。

新北市教育局副局長黃靜怡說，對於監理所的新北市大專院校周邊交通傷亡路段統計數據，後續將納入周邊國中小危險路段宣導，另針對高中職部分，教育局與監理所合作將於9至10月辦理到校駕駛安全教育宣導，建立青少年正確交通安全觀念，降低無照駕駛事件。

王在莒表示，年輕機車騎士往往自行練習駕車後即報名考照，一考取駕照就興沖沖上路，由於駕駛技術未熟練及經驗不足，並欠缺防禦駕駛觀念而導致交通事故發生，學校周邊道路又是青年學子上下學往來的交通路線，因此呼籲大家行經校園附近切記放慢速度、尊重他車及行人路權；遇大型車應保持較遠距離，以避開大型車的視野死角及內輪差風險。

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