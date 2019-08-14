老翁求償車禍斷臂火化費 保險公司拒賠辯「人沒死」

2019-08-14 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省江陰市人民法院近期審結一起罕見的交通事故火化費求償案件，70多歲的陳姓老翁去年被夏男開車撞上而失去左手臂，之後斷肢火化打算等離世後再「合葬」，沒想到保險公司不願賠償這筆火化費，向法院提起訴訟後，近日獲得勝訴。

綜合中媒報導，2018年6月，老陳駕駛電動三輪車通過路口時，與駕駛重型貨車的夏男相撞，老陳倒地後左手遭貨車輾過，雖然馬上被送醫急救，但因左臂傷勢嚴重加上年齡過大，醫生只能幫他截肢；截肢後醫生將左臂還給老陳，老陳本著「死要留全屍」的觀念，花了人民幣1245元（台幣5546元）先將殘臂火化，並用骨灰罈裝好骨灰帶回家保存，準備在自己過世後與左臂合葬。

經有關單位判定，夏姓貨車駕駛在這起交通事故中需負擔全責，而老陳無需負擔事故責任；老陳在這起事故後不但負擔巨額醫療費用外還成為5級傷殘，但他和夏姓駕駛以及保險公司都無法在損害賠償上達成共識，最後老陳不得不向法院提起訴訟，並將左臂的火化費也算在此次交通事故的損失中，要求保險公司和夏姓駕駛一起賠償。

保險公司和夏男對於老陳提供的火化收據提出質疑，他們不認同「活人」能產生火化費用，並指出收據上老陳的名字沒有在「死者姓名」欄位上，因此不願負擔老陳斷臂的火化費用。

法官表示，由於老陳還未離世，要求在收據上註明老陳姓名不合情理，同時也認為將斷肢火化符合當地的傳統觀念和善良風俗，符合情理，判決保險公司應負擔老陳斷臂的火化費用，事後老陳贈送一面錦旗給此案法官表達感謝。

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