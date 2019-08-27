妻抱5歲兒墜樓亡 丈夫哽咽：我對不起她...

2019-08-27 13:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓女子於今天清晨5時左右，與5歲兒子從新購豪宅的21樓新居墜樓身亡，母子兩人疊在一起，黃婦的丈夫到場，情緒激動得難以言語，一度喃喃自語說，「我的老婆跟著我，她很辛苦，我對不起她」，至於諸多夫妻相處細節，他沒有多說，僅表示夫妻兩人常吵架。

黃女的哥哥到場時，面露兇光瞪著妹婿，卻又不發一語，他們對死亡原因，沒有提出異議。

據指出，黃女與丈夫育有5歲兒子，一家3口暫時住在黃女的娘家，這對夫妻已經購買位於北區一處新建豪宅的21樓房屋，昨天晚間夫妻為了兒子教養問題吵架，今天清晨4時許，黃女抱著兒子離家到新居，保全幫母子開門時，黃女謊稱要拿東西，這對母子在新居停留約1小時，清晨接近5時墜樓，母子陳屍於3樓露台上，遺體疊在一起。

黃女與丈夫的新居尚未交屋也尚未入住，除了基本的流理台等設備，新居內空空蕩蕩，沒有家具與物品，也沒有門窗被破壞等可疑跡象，亦沒有留下隻字片語，黃女僅在新居內留下自己的外套與眼鏡各一，案發時黃女的丈夫仍在睡眠中，沒有接到黃女任何訊息、簡訊或電話。

黃女的丈夫清晨6時馳抵時，激動得無法講話，僅說昨天晚間跟妻子為了兒子教養問題而吵架，至於吵架的細節，他沒有多說。

警方通知黃女的胞兄，其胞兄到場時，兇惡的瞪著妹婿，看似不原諒妹婿，黃女丈夫既悲傷又顯得羞愧說，黃女跟他結婚後，「很辛苦」，兩人經常吵架，至於昨天爭執的細節，黃女丈夫咽哽得難以言語，但家屬對於死亡原因沒有提出疑議，警方已經請檢方相驗。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法