悲傷88節 龍鳳胎滿週歲 父墜樓亡

2019-08-09

〔記者林嘉東／基隆報導〕悲傷父親節！基隆市一對教師夫婦去年喜獲龍鳳胎，近來為了要不要請育嬰假等問題發生爭執，男老師昨天上午開車帶著剛滿週歲的兒子到基隆市信二路立體停車場13樓，把兒子留在車上未鎖車門，隨後自己墜樓身亡；妻子聞訊悲痛大哭，自責不已。

35歲男老師是北部一所高校老師，同齡妻子在另一所國中任教，因妻子喜愛小孩，2人去年用試管生育產下龍鳳胎，不過妻子產後身體不佳，男老師要工作、下班後又要分心帶孩子，身心壓力不小。

死者妻子最近打算請育嬰假、申請留職停薪，但家中長輩有不同意見，男老師也因為這件事與妻子起口角。昨天上午妻子上班後，男老師把女兒送到保母家，載著兒子直奔立體停車場。

男老師進入停車場後，直接開上13樓，把車停入停車格，兒子躺在後座睡覺，他未將車子熄火、未鎖車門即下車，不久從13樓墜至地面殞命。

停車獨留男童

基隆市消防局獲報，信二消防分隊小隊長吳永三隨後在13樓發現發動中的轎車，空調開著、窗戶留有縫隙，車門也沒上鎖，後座有一男童仍熟睡中。吳把男童抱回照顧，同時通知死者妻子，妻子趕來不斷啜泣自責。

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