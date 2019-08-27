涉盜2018世足賽訊號 直播APP「亞視」負責人遭訴

2019-08-27 12:24

〔記者黃捷／台北報導〕在網路上討論度很高的電視直播APP「亞視」，對外宣稱是擁有超過百台頻道合法授權的網路第四台，卻被查出於去年世界盃足球賽期間，盜取中華電信MOD的愛爾達體育台訊號在APP上直播，台北地檢署今依違反著作權法起訴負責人熊原毅。

去年世足賽，台灣由愛爾達取得完整64場賽事的獨家轉播權，業界盛傳轉播一場至少得付200萬元，換算下來總共恐超過2億元授權金，耗資龐大，愛爾達因此嚴密監控各界有無侵權情事發生；Youtuber谷阿莫當時因將世足賽事剪輯成4分鐘影片解說，就遭到愛爾達警告，他也立刻刪除影片。

愛爾達另發現，亞視APP竟也直播世足賽，憤而提告亞視侵權，檢方透過IP位置循線查到亞視的機房並前往搜索，現場起獲數十台MOD機器，均以熊原毅的名義申裝，認定熊是關鍵被告，將他約談到案。

熊原毅否認盜取MOD訊號，辯稱他打算將房子隔間，未來做成分租套房出租，才會申裝這麼多台MOD機器，要提供給承租房客使用。但檢察官調查發現，熊申裝這些MOD已數年，至今卻尚未將房子隔間出租，認定辯詞不合理，仍依違反著作權法將他起訴。

檢方懷疑熊原毅可能同時盜取MOD其他頻道的訊號，在亞視APP上直播，但由於著作權法屬告訴乃論之罪，目前無其他頻道業者提告，因此暫未啟動偵查。

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