黑洞竟被改圖成菊花！ 企業搭風潮做創意廣告恐侵權

2019-04-13 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕人類史上第一張黑洞照在10日晚間向全球公布，造成熱議，不少公司搭上黑洞風潮，紛紛發揮創意大改黑洞照，將其和自家產品痔瘡藥、保險套等作聯想，惡搞出不少令人發笑的廣告文案，但有專家警告，此行為恐有侵權之嫌，若遭提告可就得不償失。

綜合外媒報導，中國肛泰是間產製痔瘡藥的公司，他們將黑洞P成肛門的樣子，兩者相似度極高，但仔細看卻又有些許不同創意十足，文案中寫道「有些洞太遠，偶爾關心，有些洞很近，值得你時常關心」，意旨要民眾時常關心一下自身肛門的健康狀況。

另外保險套公司杜蕾絲也跟風一起惡搞，將黑洞後製成保險套的模樣，讓民眾紛紛笑道「這是口味最重的2個行銷文案」、「黑洞照被玩壞了」、「各大品牌跟風的實力真不是蓋的」、「我投肛泰，真的絕了！」

不過有專家出面表示，惡搞黑洞照製成廣告的行為恐涉嫌侵害作品的完整權，若遭起訴，罰款金額恐會遠超過產品收益，提醒各大企業需多加注意。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/