8/26 今彩539頭獎開出3注！ 800萬獎落新莊、台北、新店

2019-08-26 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕今（26）日晚間開獎的第108000204期今彩539，頭獎開出3注，分別由新北市新莊區中信街47號的「力多彩券行」、台北市中正區南昌路二段123號的「錢滿天彩券行」，以及新北市新店區中正路84號1樓的「全味商行」開出；第108000068期威力彩與第108000204期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000068期威力彩中獎號碼為「03、07、18、22、28、35，第2區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共29注中獎，每注可得2萬元；伍獎共180注中獎，每注可得4000元；陸獎共1304注中獎，每注可得800元；柒獎共2463注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3556注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7712注中獎，每注可得100元；普獎共3萬801注中獎，每注可得100元。

第108000068期38樂合彩中獎號碼為「03、07、18、22、28、35」，五合摃龜；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合共75注中獎，每注可得5750元；二合共1568注中獎，每注可得750元。

第108000204期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、08、09、14、15、18、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共217注中獎，每注可得500元；肆獎共2371注中獎，每注可得100元。

第108000204期今彩539中獎號碼為「05、11、15、34、35」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共162注中獎，每注可得2萬元；參獎共5508注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2655注中獎，每注可得50元。

第108000204期39樂合彩中獎號碼為「05、11、15、34、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共151注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5203注中獎，每注可得1125元。

第108000204期3星彩中獎號碼為「064」，正彩共41注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000204期4星彩中獎號碼為「6071」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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