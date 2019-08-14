20億頭獎彩券行送賓士？老闆接電話手軟：假消息！

2019-08-14 09:31

〔記者王俊忠／台南報導〕12日晚間，位於台南市北區成功路618號的「成功領彩券行」開出1注獨得的20．47億元的威力彩超大頭獎。彩券行老闆龐仲凱在昨天發現有不肖人士偽造彩券行臉書粉絲專頁稱受中獎人委託要送出兩輛高級賓士轎車，他說，這是造假、詐騙行為，根本沒有這回事，昨天店裡接到幾百通詢問電話、都接到手軟，已向警方報案，並呼籲民眾不要受騙。

此偽造的成功領彩券行粉專公告表示，受中獎人之託匿名要送出兩輛2019年式CLA250 Edition 1賓士轎車，單一車價243．2萬元，請網友、民眾留言「恭喜發財」及分享該篇文章，將於8月20日（週二）利用系統抽出這兩位幸運得主，要請廣大網友將這福利推廣出去並分享點讚。

龐仲凱於昨天得知有這偽造粉專存在，即向南市警方報案，請警方儘快追查、揪出幕後騙子，警方也請他透過親友提醒民眾或網友告知大家這是詐騙行為、切勿相信假粉專的假消息。光是昨天店裡就有幾百通電話來電詢問「送賓士是真的嗎？8月20日真的會抽出兩輛賓士得主嗎？」他與員工接電話都接到手軟，也氣詐騙份子不該這麼做。

有網友笑說，看到粉專時發現已有3．7萬則留言、2．5萬次分享，看來大家都想發財啊，哈哈！龐仲凱說，這件詐騙案也讓他覺得很誇張，不過，此粉絲專頁已在今天凌晨2點許移除了！

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