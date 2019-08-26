慟！疑連續災害搶修過勞 仁愛鄉建設課長猝死辦公室

2019-08-26 09:25

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉建設課張姓課長，今天上午被同仁發現猝死辦公室沙發，通報消防隊到場，送醫後仍不治死亡，今年53歲的張姓課長到職未滿半年，平時工作認真，今年5月梅雨季及最近豪雨、颱風等災害接踵而至，可能因災害搶修過勞，昨天上午即因身體不適就醫，仍盡職留守，沒想到發生憾事，詳細死因由檢警進一步相驗確認。

警方調查，上午8時鄉公所建設課人員到辦公室上班，發現張姓課長躺在辦公室的沙發上，以為他昨晚留守勞累尚在補眠，因此第一時間沒有叫他，等其他員工陸續抵達，發現他的臉色不對、全身冰冷，沒有生命跡象，雖立即施予CPR並通報仁愛消防分隊到場，確認已不幸死亡多時。

鄉長吳文忠趕到公所，對於部屬不幸猝逝，十分難過，表示為了白鹿颱風來襲，鄉公所災害應變中心二級開設，張課長按規定進駐災害應變中心值班，24日晚間他與課長均留在公所待命，昨天一早課長因胸悶、胃部不適等症狀，由同仁陪同就醫後再返回公所，由於颱風遠離，上午8時公所也解除二級開設，人員陸續離開公所，以為他也返家休息，沒想到他仍留在辦公室。

吳文忠表示，今年5、6月梅雨季節多次強降雨，造成鄉內多處道路坍方落石、土石流災害，又有颱風接連來襲，這段期間公所同仁為了災害搶修與防災應變，幾乎都累翻了，對於張姓課長不幸猝逝，將全力協助家屬處理後事。

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