追毒梟誤攔民眾座車還開槍 警：最大誠意跟對方和解

2019-08-21 21:50

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局國際科日前在新北市林口區追緝跨境運毒集團時，因有兩輛民眾轎車跟在鎖定的嫌犯車輛後面，當動手攔車時，因尾隨的民眾轎車嚇得衝出，誤認是共犯，便上前攔車衝撞，還開3槍嚇阻，將車上2人拖下車壓制，今遭當事人投訴媒體，控訴警方事後沒有積極誠意和解。刑事局則強調，警方已與對方聯繫電話3通、訊息4次，但民眾均未回應致未能協調，對於執行勤務造成民眾身體財產損傷深表遺憾與抱歉，將持續協調尋求諒解，以達成和解。

據楊姓男子向媒體投訴，當時駕車行經林口區文化北路2段與福林路口停等紅燈時，突然有3輛車輛上前包抄攔截，多名沒有表明身分的便衣刑警圍過來，大喊要求車內的他與侯姓女同學下車，讓他嚇得誤以為是黑道分子，馬上開車逃離。

結果，刑警立即對其右側衝撞並開槍，將車上2人拖下車壓制，另輛轎車內的侯姓女同學父母親見狀，趕緊下車制止警方開槍，也被壓制，最後警方發現是認錯人後，表示一定會負起賠償責任，答應會以4萬元進行賠償，但事後卻不聞不問。

刑事局對此表示，當時國際科結合北市中山、松山分局組成專案小組偵辦峯哥集團跨境運輸毒品案實施第三波查緝行動，本月12日凌晨3時45分在新北市林口區文化北路一帶執行運輸毒品案查緝上游主嫌犯勤務時，上游主嫌出面接貨現場，發現有2可疑車輛緊接行駛，執行同仁於攔停共犯駕駛車輛時，其中1部加速急駛離開現場。

警方依現場情況研判該車輛也可能為其他共犯駕駛，遂於表明身分攔停未果後，以偵防車阻擋其去處後發生碰撞，專案小組中山分局同仁對空鳴槍2發，並對車輛左後輪開槍1發以制止該車輛駛離現場，要求車上人員下車並以強制力控制行動。

經查明身分清查釐清與本案無涉後，向其說明原因並由交通分隊人員受理車禍事故現場處理及記錄，並表示將辦理損害賠償事宜。

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