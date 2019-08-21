他利用高中生當車手 只賺2000元卻付出慘痛代價...

2019-08-21 16:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓男子在2017年底加入詐欺集團當「車手頭」，他僅作案1天，載著高中男學生提領贓款22萬餘元，只獲得酬勞2000元，12天後就被警方逮捕，南投地院僅依加重詐欺罪輕判徒刑1年10月，檢方認為量刑太輕而上訴，台中高分院認為，張男坦承犯行，並與被害人和解，是可以減輕刑罰，但他教唆利用未成年的高中生犯罪，必須加重其刑，據此撤銷原判決，改判徒刑2年2月。

判決書指出，張男在2017年12月加入詐欺集團，同年月15日下午，他獲得指示，載著張姓高中生到南投縣南投市與名間鄉，在不到3小時內，於3處提款機盜領22萬餘元，共有4名民眾受害，當天晚間他驅車到彰化縣田中鎮，把贓款交給不詳的詐欺集團成員，並取得2000元酬勞，不料，事隔僅12天，同月27日中午，警方持搜索票於中市西屯區住處逮捕他。

南投地院審理時，張男坦承犯行，並與被害人和解，一審認為他犯後態度良好，輕判徒刑1年10月，南投地檢署不服判決而上訴，台中高分院認為，一審量刑太輕，有可議論之處。

二審認為，高中生供稱，他在車內與張男閒聊時，告知張男自己就讀彰化縣某高中職學校，尚未年滿18歲，張男也坦承這位高中生年僅17歲，依兒童及少年福利與權益保障法規定，教唆或利用兒童少年犯罪，必須加重其刑，另外，加重詐欺罪是1年至7年徒刑，一審量刑確實太輕，張男年紀尚輕，卻不思以正途賺錢，犯後態度雖良好，犯行仍不輕，據此改判徒刑2年2月，可上訴三審。

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