飼養、販售藍腹鷴 「蘇伯伯雉雞郡」觸法

2019-08-21 10:30

［記者楊政郡／台中報導］台中市蘇姓男子在自家「蘇伯伯雉雞郡」鳥園中，飼養保育類野生動物藍腹鷴，去年8月在臉書上發文「交流手養7隻小太陽」，附上藍腹鷴照片1張，幾日後又發文「交流咖啡雉1隻5千」，回覆網友留言指「有藍腹XXX」，暗示網友他有藍腹鷴，又附上藍腹鷴照片1張，檢察官依涉嫌違反野生動物保育法起訴。

起訴書指出，蘇男（72歲）去年6月間起，在大里區住處有一片未登記之鳥園「蘇伯伯雉雞郡」，涉嫌飼養二級保育類野生動物及雉雞等鳥類。

去年8月間兩度在臉書PO文「交流手養7隻小太陽」，附上藍腹鷴照片，幾日後又在社群網站「雉雞之家」公開發文「交流咖啡雉1隻5千」，在回覆網友留言中暗示他有藍腹鷴，又附上藍腹鷴照片。

而警方在今年3月1日獲報前往查緝，蘇男早有準備，現場未發現藍腹鷴，供稱該藍腹鷴在去年10月就死了，他也丟了。

蘇男到案後坦承飼養、張貼照片，辯稱他只是交流不是販售，不知藍腹鷴是保育類動物。

檢察官發現蘇男說，如果有人出價他就賣，賺一點零用錢，對方如果沒有鳥可以交流，也要貼他一點飼料錢。

檢察官發現蘇男的鳥園規模不小，取名西湖里「蘇伯伯雉雞郡」，全網罩面積上百坪，已非一般個人嗜好的小規模，顯有飼養販售牟利之虞。

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