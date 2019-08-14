羅進玉搭救受傷黃喉貂 送南投特生中心安置

2019-08-14 17:32

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區代表羅進玉，日前發現獵人設置的陷阱不小心獵獲一隻黃喉貂，造成黃喉貂右腳受傷，因黃喉貂為3級保育類動物，羅進玉趕緊請來退休的梨山分駐所長劉中平協助送往南投特有生物研究保育中心急救；特生中心表示，若黃喉貂傷口復原，符合條件就會野放或另覓其他安置方式。

羅進玉說，在梨山種植水果多年，聽過黃喉貂，卻從未親眼見到，本月11日在果園時，巧遇原住民朋友騎車經過，機車上的布袋裝著一隻受傷的黃喉貂，趕緊自掏腰包，請來退休的梨山分駐所所長劉中平，將黃喉貂送往南投特有生物研究保育中心救治。

羅進玉說，梨山是中部重要農業發展地區，因農地果園緊鄰森林、高山，加上是原住民傳統領域，常有保育類等野生動物不慎誤觸陷阱或被果園的犬隻追咬受傷，但農友缺乏野生動物的專業知識，送下山治療又路途遙遠，致野生動物的生命常因此終結，基於擴大野生動物的保護效能，建議相關單位在梨山地區建構第一線的收容中心，並藉此提升居民的保育觀念。

台中市農業局林務自然保育科長陳英琮表示，原住民基本法保障原住民在其傳統領域狩獵的自由，但只要捕獲保育類動物，未受傷即應野放，受傷則需送醫。民眾發現野生動物，可通知農業局，目前農業局委託台中市野生動物保育學會處理安置，但今年1至8月，處理的野生動物多達3800多件，受限於人力，有時可能無法及時到場將野生動物送醫或處置，但要在梨山設置收容中心，在人力及編制上也有困難。

陳英琮表示，每隻動物的狀況不同，加上梨山地區受限交通等情況比較特殊，農業局將協調消防局等，先行提供安置，農業局再固定時間上去收取民眾送來的野生動物，送交特生中心等收容。

黃喉貂為台灣特有亞種，為3級保類動物，主要分布在低海拔山麓至海拔2000公尺左右的森林中。

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