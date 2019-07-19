2隻要價逾250萬！台北關查獲地表最貴寵物龜

2019-07-19 13:25

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台北關快遞機放組在沒有任何情資的情況下查獲2隻瀕臨絕種的「安哥洛卡象龜」、21隻2級保育類棕靴棱背龜，安哥洛卡象龜是CITES國際貿易公約規範的一級保育動物，價位以長度計算，1公分價位1千美元，2隻象龜價位超過240萬台幣，是世界上價位最高的寵物龜。

台北關是於昨（18日）下午2點30分對一批馬來西亞進口申報「熱帶魚」的進口機放貨物進行查驗，開驗其中一箱，發現內與申報貨名不符，共有53隻爬蟲類動物，經過屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，其中有26隻保育類動物，包括2隻一級保育的安哥洛卡象龜，一隻41公分（4萬1千美元，約127萬台幣）、一隻40公分長（4萬美元，約124萬台幣），21隻二級保育的棕靴棱背龜、3隻鰐魚（2隻已死，待鑑定），另外有一般巴西龜計有27隻，共計53隻爬蟲類動物，總價值超過新台幣500萬，海關將以違反貿易法及野生動物保護法，將林姓貨主移送法辦。

海關2017年5月17日也在一名馬來西亞籍旅客託運行李中查獲3隻安哥洛卡象龜，查到最大的一隻龜背長度41公分，依市價計算有4萬1千美元（約127萬台幣），兩隻小隻分別是26公分及24公分也有5萬美元（約155萬台幣）。

這次查獲安哥洛卡象龜屬陸龜科動物，是完全的草食性，主要分布在馬達加斯加島西北部，安哥洛卡象龜最大龜甲長度可達44.6公分，目前的野生數量不超過400隻，只有在馬達加斯加島的一小塊地區才能找到牠們的蹤影，被列入一級保育類動物，當地也加入嚴格保育計劃。

不過，安哥洛卡象龜在人工飼養下有產下3-6顆球形卵的紀錄，2014年全球總體數量在6000隻左右，多數為幼龜，牠們在東南亞、中國、韓國、日本、美國、歐洲都有爬行動物愛好者飼養，價格也因為稀有而昂貴，價位以公分計算，每公分1000美元，這2隻查獲的安哥洛卡象龜身價超過百萬台幣。

海關呼籲，報運進口活體野生動物須查明是否屬保育類及CITES規範之物種，報關時應主動向海關申報，以免觸法，如有違反者，依野生動物保育第40條規定，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。該關已要求所屬，加強查緝。

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