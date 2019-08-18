休旅車自撞翻覆 酒駕男稱昨晚酒還沒退

2019-08-18 14:06

〔記者徐聖倫／新北報導〕36歲潘姓男子今上午7時許駕駛休旅車，行經新北市台65線快速道路往土城方向，潘男在9公里處自撞水泥護欄翻車，一度造成大回堵，警消趕抵將潘男救出，所幸潘男只受輕傷，但經酒測，潘男確認有酒精反應，事後依公共危險罪嫌送辦。

據了解，假日車潮眾多，一大堆前往國道3號、5號的車流因這起車禍堵在台65線上。潘男則向警方解釋，他是前一晚喝的酒，不知為何還沒退，他表示自己不是因喝酒恍神，是汽車突然失控，但警方還是依法將他移送法辦。

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