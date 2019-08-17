帶少女去旅館拍淫照過18歲生日 「色淫師」隔天進警局

2019-08-17 00:51

〔即時新聞／綜合報導〕網路化名「穆川申」的攝影師蔡哲凱遭女網友爆料，以拍攝「藝術照」為名義大搞7男戰6女「群交趴」，先前被台北地檢署依「圖利使人為性交或猥褻罪」起訴。他15日替一名少女過18歲生日並拍攝淫照，16日就發出自己被捕的訊息。

化名「穆川申」的攝影師蔡哲凱過去曾公開坦承「我就是色淫師」，他在14日深夜將一名隔天才滿18歲的少女帶進旅館，並在跨日之際拿出打火機給少女充當蠟燭許願並且吹熄，接著開始拍攝淫照，他在Instagram發文強調，「我拍這種東西，一定得成年」。

他在文章中提到，該名少女在「成年」前2年經常私訊想要被拍淫照，他認為「這樣子的東西不是不能拍，只是還沒到時候」，但「很榮幸讓這個女孩一直等候到這天」，將少女帶進旅館後，「一直到了18歲，0時0分過後，我才開機，按下第一張快門」。

有網友發現，蔡哲凱在貼文內不斷強調少女「成年」，但根據《民法》規定成年是指年滿20歲、具備完全行為能力，並非年滿18歲、具有完全責任能力之人，若少女家屬不知情女兒與蔡在旅館內過夜未歸，依舊可對蔡哲凱提出刑法「和誘罪」告訴，經起訴後還可向法官聲請刑事附帶民事賠償。

蔡哲凱在16日透過Instagram限時動態發出照片，當中能見他坐在警局內，雙手被警方銬上手銬，他在圖片中以文字寫道：「為什麼我的一生總在多彩多姿著，拿回手機了，先別問，我的8月16（日）整天」。目前尚不清楚此案是否確與替剛滿18歲少女拍攝淫照有關。

觀看原文請見

松山西口前Instagram

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法