現場免費拍攝男女群交 穆川申起訴

2019-03-12

〔記者黃捷／台北報導〕網路化名「穆川申」的攝影師蔡哲凱遭女網友爆料，以拍攝「藝術照」為名義大搞7男戰6女「群交趴」。台北地檢署主動分案調查，發現蔡男只向男方收錢，並支付女方「車馬費」，本質上就是媒介性交易，認定涉犯刑法「圖利使人為性交或猥褻罪」，昨將他起訴。

網路論壇「Dcard」在2017年底出現一篇文章「尋找公廁主人」，爆料有「射影師」以拍攝為由，收費找多名男女舉辦極樂群交趴，還附上該攝影師的IG截圖，圖中有3名身材姣好的女孩，全裸將臀部對著鏡頭，文中並寫道：「那天是6位女生與7男的活動，一個個滿足以後，跟男友說要幫朋友慶生的回家了，跟家人說夜唱的回去了。」

辯稱拍攝藝術照 檢方不買帳

北檢剪報分案，檢警去年8月發動搜索，並傳喚蔡男出庭，他辯稱崇拜日本情慾攝影大師荒木經惟，才在網路上約群交，藉此拍攝藝術照，收的錢都用於支付酒水、房間等成本費用，沒有營利。檢察官依妨害風化罪嫌諭令6萬元交保。

但檢察官透過群交趴參與者的證詞得知，蔡男辦趴只向男方收「酒水費」，每場要付2、3千元不等，女方不僅免費，甚至還有數百、上千元車馬費，雖然都是現金交易，無法計算確切獲利金額，但蔡男免費獲得拍攝作品的機會，就有對價關係。

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