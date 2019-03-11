辦7男6女雜交趴 攝影師穆川申辯「藝術」仍被起訴

2019-03-11 11:15

〔記者黃捷／台北報導〕攝影師蔡哲凱（網路化名穆川申）遭女網友爆料，以拍攝「藝術照」為名義媒介性交易，大搞7男戰6女「群交趴」。案經媒體報導後，台北地檢署主動分案，調查相關事證後認定蔡男犯行，今依媒介性交罪將他起訴。

2017年底，網路論壇「Dcard」出現一篇文章，爆料有攝影師以拍攝為由舉辦極樂群交趴，並附上3名全裸女孩將臀部對著鏡頭的照片，寫道：「那天是6位女生與7男的活動，一個個滿足以後，跟男友說要幫朋友慶生的回家了，跟家人說夜唱的回去了」此事隨即在網路引發軒然大波。

案經媒體報導，北檢隨即分案偵辦，透過蔡男在網路上PO過的照片，從房間裝潢比對出他曾在北市、新北、台南等汽車旅館，辦過至少7場群交趴，深入追查後，發現至少有10名疑似參加者與蔡男有異常金流，涉嫌媒介性交易營利，去年8月10日發動搜索，並傳喚蔡男出庭，訊後諭令6萬元交保。

蔡男否認犯行，辯稱因崇拜日本情慾攝影大師荒木經惟，才會從3、4年前開始在網路上相約群交，藉此拍攝藝術照，收錢只是支付酒水、房間等成本費用，並無營利。

不過，檢察官調查發現，蔡男辦趴只向男方收錢，每場要付2、3千元不等的酒水費，女方不僅免費，甚至還有數百、上千元的車馬費，且蔡男還能免費獲得拍攝作品，本質上就是營利，遂仍將他起訴。

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