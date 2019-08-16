婦撿百萬現金好心送警 竟是詐騙車手掉落贓款

2019-08-16 13:10

［記者黃旭磊／高雄報導］詐騙車手慌張掉落百萬現金，警循線破獲幕後集團。

1名婦人於本月12日下午行經四維、英明路口，拾獲1捆塑膠袋，送交三多路派出所經查為現金1百萬元，警調閱路口監視器找尋失主，發現遺失款項由1名男子快速奔跑時掉落，警覺案情可能涉及詐騙，即與苓雅警分局偵查隊組成專案小組，擴大調取監視畫面並訪查附近銀行不當領款情形。

苓雅警分局偵查隊隊長陳冠宇今天表示，款項由被害老翁（80多歲）於12日下午面交給詐騙車手，專案人員持續於被害人住處埋伏，終在14日上午9點許，2名未成年車手現身預備領取現金70萬元，當場追捕到案。

警方查出，詐騙集團假冒檢察官，謊稱帳戶被鎖定需由檢察官監管，從7月底至8月12日分5次每次詐騙1百萬元，合計騙得贓款5百萬元，之後再騙得70萬元，由劉、施等2名未成年車手從台北市搭高鐵領款，被埋伏警網逮捕，以詐欺罪嫌移送至高雄少年及家事法院審理。

被害人經商退休，向警方苦訴老本沒了，而婦人拾金不昧讓案情順利突破，苓雅警分局長李謀旺邀請至警局表揚，感謝善心義舉，並呼籲長者若接獲陌生電話告知「檢察官監管帳戶」、「健保卡遭盜用」、「購物解除分期付款」、「假冒親友急需借錢」等關鍵字語，都要詢問親人好友，或打110、165電話查證，以防遭受詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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