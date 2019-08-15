把罰單的錢給警察？男喬酒駕 一句話坐牢6個月

2019-08-15 21:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市楊姓男子酒駕被警方攔查，他的朋友李姓男子趕到現場「喬酒駕」，商請員警不要開罰被拒，氣得辱罵警察，被警方逮捕法辦，台中地院審理這起妨害公務案，法官勘查錄影時，聽到李男說「我們將罰單的錢給你（警察），不要開單」，認為李男企圖以9萬元行賄警察，向台中地檢署告發起訴，李男辯稱他沒有行賄意思，台中高分院卻認為，不論是明說或以暗示，只要警察見到聽到，行求賄賂罪就成立，據此判他徒刑6月，得入獄坐牢，可上訴三審。

判決書指出，楊男於2017年6月22日晚間酒後騎機車，於西屯區被六分局兩名警員攔下，李男趕赴現場「喬酒駕」，楊男拒絕酒測，必須罰9萬元，李男商請員警不要開罰被拒，怒罵警察「幹」、「囂張」，被員警依妨害公務罪法辦（判拘役50日，可易科罰金5萬元）。

台中地院審理此案時，法官勘驗警察的錄影時，聽到李男說，「不然這樣啦，一句話，我們將罰單的錢（9萬元）給你（警察），不要開單」，員警答覆「不用」，法官認為李男企圖行賄，向台中地檢署舉發。

中檢起訴後，台中地院承審的法官卻認為，李男不是酒駕當事人，到場是希望楊男不要被罰，不要留下記錄（吊銷駕照），況且李男只有講一句話，沒有掏錢等行為，李男也宣稱當時身上沒錢，他辯稱沒有行賄之意，此說可以採信，判決李男無罪。

中檢上訴二審，台中高分院有不同見解，二審認為，李男說「我們將罰單的錢給你」這句話，是要換取「不要開單」，被警察拒絕後，才沒有進一步的言行，不論是明說或暗示，李男都已有行賄言行，只要被警察見到或聽到，罪名就成立，據此撤銷原判決，依貪污治罪條例的行求賄賂罪，改判李男徒刑6月，褫奪公權1年，可上訴三審。

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