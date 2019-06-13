學校開紅單惹議 屏科大：提升用路安全意識

2019-06-13 12:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學今年3月起，針對校園內路口闖紅燈違規車輛進行開單取締，汽車違規罰300元、機車違規罰200元，此舉引起學生質疑學校是否有開單權利，並在網路上投訴「學校開單真的沒問題嗎？」校方今天回應，取締用意在提升用路安全意識，且均依法有據。

屏科大校園佔地達297公頃，師生登記汽機車數量有9千多輛，近8成學生在校園內都以機車代步，上下學與用餐等尖峰時段，校園道路可以看見滿滿車流，過去路口車禍事故頻傳，屏科大3年前在校內設立3座紅綠燈，並加強宣導，今年3月再祭出違規取締，希望降低事故率，目前已開罰174件，有32件已繳納罰款。

屏科大主任秘書葉桂君表強調，校外違規同樣會遭到取締，學校是社會縮影，取締的用意是希望提升用路安全意識，且每個紅綠燈前都有設置警告標語，學校從2003年經交通安全教育委員會審議「國立屏東科技大學車輛管理辦法」，並提報行政會議後實行，當中明定違規車輛處理費標準，汽車違規者罰300元、機車違規罰200元，開單取締都是依法有據。

雖然有學生在網路上投訴，質疑學校開單的正當性，但也有屏科大學生認為可以加重罰鍰金額，強力執法減少事故發生，並有學生指出，除了取締闖紅燈，校內車輛超速情形也相當嚴重，學校可以加強規範，讓校內通行更加安全。

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