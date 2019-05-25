屏科大野保中心補助縮水 蘇貞昌叫農委會補回來

2019-05-25 21:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東科技大學保育類野生動物收容中心照顧逾千動物，還一直增加中，但政府補助縮水，只好在本月（5月）推出認養計畫，至今已有2500多名國內外人士認捐；行政院長蘇貞昌今天（25日）下午前往訪視，看了動物的狀況後，當場指示農委會把刪掉的經費補回來，明年編預算也不能減少。

行政院長蘇貞昌今天（25日）下午5點30分，前往收容中心了解所面臨的問題，先由中心主任屏科大教授裴家騏、農委會主委陳吉仲、屏東縣長潘孟安等人陪同視察中心所收容的動物，包括食蛇龜、長臂猿，以及民間非法讓非洲獅與孟安拉虎生下的獅虎「阿彪」等。

蘇貞昌看了之後肯定中心妥善照料動物，接著當場要求農委會主委陳吉仲，在明年編列預算時，就算有統刪慣例或是節約的做法，收容中心動物養護的經費也絕對不能刪除，今年目前已刪減的經費要用其他辦法或基金補足。

蘇揆也請農委會、海洋委員會等相關機關，針對進口非法動植物嚴格查緝，並請內政部警政署針對市面上販售非法動植物嚴格取締及執法。

蘇貞昌指出，為維護本國生物多樣性，應加強遏止外來物種，例如街上常見販售的蜜袋鼯，繁殖快且比本土物種強勢，甚至帶有披衣菌，政府應讓國人瞭解外來物種對本土動植物的影響，比照非洲豬瘟病毒防制，包括禽流感等各方面防疫需嚴格執行，相關預算如不足，可動支預備金因應。

農委會表示，屏科大保育類野生動物收容中心成立於1992年，目標為提供適當野生動物急救及收容場所，佔地約2.5公頃，擁有醫療中心和20棟的動物照養區，至今已收容累計數量超過3000隻動物，種類超過100種。

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