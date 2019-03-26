蘆竹南山路人本示範人行道大執法 首日開出35張罰單

2019-03-26 23:03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹警分局今天起進行南山路人本示範人行道大執法，加強取締南山路併排、違停汽、機車，截至今天下午5點就開出55張汽機車違停紅單。蘆竹警分局表示，過去南山路1、2段每月平均開出80張汽車違停紅單、40張機車違停紅單，今天警方加強執法時，有不少違停駕駛看到警察開單，連忙將違停車輛移走，顯示執法奏效。

蘆竹警分局交通組長連國豐表示，過去南山路違停狀況多，警方多以勸導為主，1天最多取締3、4件，但自昨天起完全依照規範執行且時刻監控，有很大的嚇阻作用，民眾難存僥倖心態，而依「道路交通管理處罰條例」規定，在人行道違規臨時停車者，可開罰300元至600元；違規停車則可開罰600元至1200元。

另方面，桃園市政府交通局實施科技執法開罰，由於執法成效良好，連國豐說，蘆竹警分局也規劃在中正路或南山路建置違規智慧偵測系統，加強取締站前公車專用停靠區、禁制標線路段的違停車輛。

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