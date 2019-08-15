嚇！女童陪媽媽倒垃圾 「脫手暴衝」遭轎車撞飛

2019-08-15 16:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕陪兒童過馬路一定要小心！彰化縣埔心鄉一名3歲女童陪媽媽倒垃圾，媽媽倒完垃圾後牽著女童的手準備過馬路，走到路中間，女童突然掙脫媽媽的手要衝到對面，對向轎車煞車不及直接撞上女童，女童當場被撞飛，幸好車速不快，女童僅臉部、下巴有擦傷，無生命危險，驚險畫面也被民眾貼文臉書，引起熱議。

這起驚險意外發生在13日下午4點多，埔心鄉公所清潔隊正經過員鹿路四段執行倒垃圾勤務，當時某超商女店員牽著女兒倒垃圾，女童一開始還乖巧著牽著媽媽的手，卻在過馬路時突然脫手暴衝到對面，當時對向車輛駛來，媽媽情急大叫，仍眼睜睜看著女兒被撞飛1公尺遠，清潔隊員聽到聲響回頭，才發現發生意外。

女童媽表示，當天過馬路時女童突然掙脫讓她措手不及，幸好對方轎車速度不快，雖有撞到但傷勢不嚴重，看到女兒被嚇哭，她也被嚇哭，以後不敢再帶女兒帶垃圾了。

有民眾認為，「媽媽問題最大」、「抱著小孩過馬路比較安全，別害人害己」，「暴衝小孩」，也有人說，「倒完垃圾就過馬路的行人遇過很多次，真的很危險」等語；當天目擊的埔心鄉清潔隊員劉家昌說，之前清潔隊就有在宣導，不要帶小孩丟垃圾，也不要丟完垃圾就急著過馬路，事發當時大家都嚇了一跳，但這類情況偶爾會發生，幸好都無大礙。

對此溪湖警分局舊館派出所表示，該案當事人未向警方報案，不過警方已擷取畫面，針對孩童違規穿越馬路或是否違反兒少法等進行深入了解。

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