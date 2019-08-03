「她們妨礙我的性生活」 狠母殺害2幼女...

2019-08-03 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國23歲母親波頓（Louise Porton），將3歲女兒德雷珀（Lexi Draper）和17個月大的女嬰沃恩（Scarlett Vaughan）狠心殺害，犯案動機竟是「她們妨礙到我的性生活」，最終被判處無期徒刑。

據《BBC》 報導，波頓於2018年1月15日凌晨將德雷珀窒息致死，並在殯儀館大笑出聲，接著又在2月1日殺害小女兒沃恩。法醫勘驗顯示，2幼女的死因皆是人為造成的氣道阻塞，不可能有任何自然原因會造成此現象。

事實上，在女兒德雷珀過世1天之後，波頓就在約會APP上接受了41個交友請求，檢察官痛斥此舉實在是冷酷無情。另外，德雷珀生前最後一個星期左右因病住院，波頓竟在洗手間拍攝上空照片，並和網站上認識的男人進行性交易。

警方表示，波頓在去年1月真正動手之前，就有2次試圖下手的跡象，因為她的Google帳號曾經搜尋過「為什麼我的3歲小孩會停止呼吸」、「溺水多久還能救回」等問題。

審案法官在開庭時怒斥，此案充滿罪惡與謀劃，沒有任何病史或精神障礙可以解釋，「不管怎麼說，妳把每個女兒的生命都慢慢擠掉了，只有當她們死了妳才會撥打緊急服務電話。」波頓被判無期徒刑後，最少要32年才能假釋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法