抄起來！彰化市「隱藏版」倒垃圾地點 竟然就在這裡...

2019-08-04 18:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕係金ㄟ！不必苦等彰化市夜間定點垃圾車地點的公告，也不必趕早上定點倒垃圾，全天候提供12小時定點倒垃圾服務，就在彰化市清潔隊！

彰化市清潔隊長林群富表示，彰化市清潔隊部位於仁愛東街，其定點倒垃圾是從早上8點到晚上8點，也就是隊部辦公室開放時間，歡迎民眾來倒垃圾，但都要做好垃圾分類，一旦沒有依照規定，就是開單告罰，隊部有24小時都有監視器拍攝，只要靠近垃圾車，就會啟動感應，提醒民眾要做好分類。

林群富說，雖然大多數民眾都做好分類，還是有民眾以身試法，隊員都會破袋檢查，只要發現有資源回收垃圾，就會開單告罰，每個月都有開單，為了避免民眾受罰，垃圾車都會懸掛各式資源回收垃圾的樣品，也會寫上該區未依照垃圾分類的開罰個案累積數量，一般最容易搞錯的就是紙容器與塑膠薄片；也有民眾在非收垃圾時間，隔著圍籬就來丟垃圾，這一樣都會開單告罰。

林群富說，彰化市清潔隊部所提供的倒垃圾服務，在晚間最受歡迎，因為彰化市夜間定時定點垃圾清運將在9月才上路，8月20日會公告時間與地點，除了彰化市民以外，也有鄰近鄉鎮民眾，專程開車來倒圾圾。

「這真是太方便了！」有民眾表示，彰化市清潔隊部就在彰化市區，晚餐過後剛好打包廚餘與垃圾，騎個機車就來倒垃圾，就不必再煩惱明天何時要倒垃圾了；由於白天定點收垃圾時間為6點半到8點半，稍微賴床就趕不上垃圾車，如今可以直接拿到清潔隊去倒垃圾了，只是因為有監視系統，分類時都要很仔細，才能符合規定。

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