高雄清晨街頭砍殺 1男被磚頭、高球桿毆濺血

2019-08-14 09:49

［記者黃旭磊／高雄報導］男子遭仇家持磚塊、高爾夫球桿毆傷，警調閱監視器逮捕嫌疑人。

苓雅區大統百貨前人行道，今天清晨3點許傳出2派人馬鬥毆聲，1名白衣男子遭3人追至六合、河南路口，頭部被公園設施磚頭砸到濺血，倒地呻吟。

轄區凱旋路派出所、快打部隊警網到場，將傷者送往高醫急救，經診斷頭、手臂撕裂傷，幸無生命危險，體力耗盡無法言語，警方調閱六合路巷道監視器，逮捕涉案3人到案。

凱旋路派出所所長蘇瑋傑說，鬥毆已影響居民安寧，將繼續釐清案情依法送辦。

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