8/13 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落北市

2019-08-13 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月13日）開獎的第108000193期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台北市中正區信陽街11之1號的「信陽彩券行」開出；第108000193期雙贏彩與第108000072期大樂透，頭獎均摃龜。

第108000072期大樂透中獎號碼為「05、21、25、32、36、41，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得165萬2294元；參獎共18注中獎，每注可得10萬3833元；肆獎共67注中獎，每注可得1萬7932元；伍獎共1413注中獎，每注可得2000元；陸獎共1951注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1194注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8698注中獎，每注可得400元。

第108000072期49樂合彩中獎號碼為「05、21、25、32、36、41」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共73注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2815注中獎，每注可得1250元。

第108000193期雙贏彩中獎號碼為「01、04、06、07、09、10、15、16、17、18、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共184注中獎，每注可得500元；肆獎共2138注中獎，每注可得100元。

第108000193期今彩539中獎號碼為「10、16、18、22、24」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共196注中獎，每注可得2萬元；參獎共6691注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4337注中獎，每注可得50元。

第108000193期39樂合彩中獎號碼為「10、16、18、22、24」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共572注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬486注中獎，每注可得1125元。

第108000193期3星彩中獎號碼為「672」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000193期4星彩中獎號碼為「0844」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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