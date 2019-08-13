台南幸運兒 獨得威力彩20.47億頭獎

2019-08-13

〔記者巫其倫、王俊忠／綜合報導〕威力彩頭獎昨晚開出，1注獨得20.47億元，為公益彩券史上第4高頭獎獎金，終結連46期摃龜，獎落台南市北區成功路618號「成功領公益彩券」，扣掉2成所得稅後，這名幸運兒可實領約16.38億元。

創彩券史上第4高頭獎金額

成功領公益彩券行老闆龐仲凱昨晚10點與妻小開心放鞭炮慶賀。龐仲凱說，這幾天生意很好，包牌的人很多，但無法知悉誰是中大獎的幸運兒，過去店裡只開出過年期間的百萬大紅包獎項，12日晚間是開業以來第一次開出大頭獎，很開心財神爺眷顧、也替中獎者高興。

包牌客多 店主不知誰中大獎

根據台彩統計，威力彩自2008年發行以來，加上昨晚開出的1注頭獎，共有5次頭獎是在累積超過20億元以後才開出，昨晚頭獎1注獨得獎金20.47億元，創下公益彩券史上第4高的頭獎獎金；至於史上最高頭獎獎金是在2015年4月23日開出，當時1注獨得30億元，獎落台中市霧峰區。

昨晚是威力彩今年第3次開出頭獎，前2次分別為今年1月17日開出的2.2億元頭獎，當時1注獨得，獎落新北市中和區「美鴻發彩券商行」；另1次則是2月28日開出的5.21億元頭獎，同樣1注獨得，獎落台中市北區「金順利彩券行」。

台彩統計，威力彩平均連摃18期就會開出1次頭獎，昨晚頭獎開出1注，則是終結連46期摃龜，差點就追平去年11月5日所創下、史上最高的連摃47期紀錄。

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