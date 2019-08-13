暑假專找年輕人攜毒闖關 桃機查獲82.5公斤海洛因、大麻

2019-08-13 14:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕有販毒集團利用暑假旅遊旺季，機場通關人數眾多，找涉世未深的年輕人挾帶毒品闖關，刑事局接獲線報派員在機場攔檢，3波竟共查獲82.5公斤的海洛因、大麻等一二級毒品，除將涉案13人依運毒重罪送辦，正循線追查背後主嫌及金主。

警方調查，有毒品走私集團吸收、利用社會歷練不足、需錢孔急之青年，甚至殘障弱勢族群，慫恿以招待出國旅遊還可賺錢協助運毒，該集團怕黑吃黑，出發前還會要求簽立本票管控。

警方專案小組過濾分析可疑運毒嫌入出境情形，展開勤務部署，6月1日先在桃園機場於郭姓犯嫌行李箱中，查獲夾帶企圖闖關的大麻37.23公斤，8月5日又查獲鄭嫌夾帶走私大麻31.11公斤，8月12日凌晨在桃園機場攔檢張、許兩嫌，又搜出夾帶走私第一級毒品海洛英14.51公斤。

松山分局警方根據犯嫌供詞，12日凌晨4時許前往林口追捕涉嫌收貨的陳姓男子時，歹徒一度欲衝撞逃逸，警方對空開3槍嚇阻後順利制伏歹徒，警訊後依違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，依據毒品危害防制條例第4條第1、2項規定：製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑，得併科新台幣2千萬元以下罰金；二級毒品處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣1千萬元以下罰金。警方籲天下沒有白吃的午餐，民眾勿因一時貪念而成為販毒集團運毒的工具，毀了自己的一生。

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